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Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам по делу об убийстве жены

Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам по делу об убийстве жены

Специализированный межрайонный суд Астаны на основе вердикта присяжных признал виновным экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева по двум статьям уголовного кодекса РК: “убийство с особой жестокостью“ и “истязание“, и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы путём частичного сложения наказаний с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

По версии следствия, 9 ноября 2023 г. Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в принадлежащем ему ресторане Bau. При этом, в своём последнем слове он признал вину лишь в нанесении побоев, отвергнув обвинение в убийстве.

Родственник и подчинённый Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве и получил 4 года тюрьмы.

Перед вынесением финального решения свой вердикт должны были озвучить присяжные заседатели. Им предстояло ответить на ряд вопросов, подлежащих разрешению.

Куандык Бишимбаев занимал должность главы министерства национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 г. В январе 2017 г. он был арестован по обвинениям в коррупции, в т.ч. получении взяток в особо крупном размере, присвоении и растратах. В ходе процесса чиновник попросил прощения у президента РК Нурсултана Назарбаева, однако своей вины не признал. В марте 2018 г. суд приговорил экс-министра к десяти годам лишения свободы.

Находясь в заключении политик обратился к Назарбаеву с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 г. было удовлетворено путём сокращения назначенного ему срока наказания до четырёх лет. В октябре того же года суд вынес постановление об УДО.

Вынесение приговора, как и все заседания по делу, которое длилось с 27 марта, транслировалось Верховным судом Казахстана в прямом эфире.

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