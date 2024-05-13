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Пакистан поставит ВВС Ирака истребители JF-17 Thunder и учебные самолеты Super Mushshak

Пакистан поставит ВВС Ирака истребители JF-17 Thunder и учебные самолеты Super Mushshak

Пакистан подписал с Ираком соглашение о поставке его военно-воздушным силам партии из 12 истребителей JF-17 Thunder и такого же количества учебно-тренировочных самолетов (УТС) MFI-395 Super Mushshak собственного производства.

Как сообщает издание EurAsian Times, сумма сделки составляет $1,8 млрд. Соглашение о поставках истребителей JF-17 Thunder и УТС Super Mushshak было подписано на переговорах в Исламабаде представителями Министерства обороны Пакистана и военной делегацией Ирака.

Истребитель JF-17 разработан совместно Китаем и Пакистаном, его производство началось в 2009 году. Истребитель способен развивать предельную скорость в 1,8 числа Маха, или 2205 км/ч. JF-17 может нести ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – поверхность» и другое вооружение.

JF-17 стал основным истребителем пакистанских ВВС и призван заменить устаревший парк китайских самолетов F-7, а также французские Mirage III и Mirage V, находящиеся на вооружении авиации исламской республики. Истребители китайско-пакистанского производства также приняты на вооружение ВВС Мьянмы и Нигерии.

УТС Super Mushshak является усовершенствованной версией самолета MFI-17 шведского концерна SAAB, который по лицензии выпускает Pakistan Aeronautical Complex. Самолет способен развивать максимальную скорость в 268 км/ч, дальность полета составляет 814 км. Экипаж может составлять до трех человек. УТС Super Mushshak используются ВВС Саудовской Аравии, Омана, Ирана, ЮАР, Нигерии и Катара для летной подготовки начинающих пилотов.

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