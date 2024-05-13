Леван Пирвели – «Минвалу»: Если Грузия возьмет ситуацию под контроль, то западные поставки вооружения в Армению ослабнут

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Сегодня Грузия и Армения охвачены волной протестов, которые грозятся выйти за пределы этих стран и повлиять на ситуацию во всем регионе Южного Кавказа. С вопросами о том, насколько связаны эти два события между собой и чем все это грозит региону, Minval.az обратился к грузинскому политику, дипломату, политологу Левану Пирвели.

– Непосредственной связи между событиями в Грузии и Армении нет, ну, а общая связь, конечно же, есть. Повышение градуса напряженности на Южном Кавказе, которое сейчас наблюдается, не может не отразиться и не рефлектировать в одной или другой стороне. А что до конкретной связи, то события в Ереване и Тбилиси не взаимосвязаны, я так думаю. Однако события в Грузии, естественно, отражают будущее Армении. Армения абсолютно зависима от того, какая ситуация будет в Грузии.

То есть, если Грузия для Запада будет инструментом внешнего управления, то это положительно скажется на Армении и не совсем положительно – на Азербайджане: то есть речь идет об обеспечении логистики, а мы знаем, что идет работа над увеличением поставок вооружения Армении. Кому-то очень хочется военных действий на Южном Кавказе.

Но если Грузия не станет подчиняться желанию Запада, а будет подчиняться только своему желанию, естественно, Грузия максимально постарается уйти от эскалации конфликта. Потому что любая эскалация между Арменией и Азербайджаном, естественно, скажется и на Грузии самой. Поэтому ситуация у нас такая.

По тому, что происходит сегодня в Грузия, можно сказать, что, вероятно, завтра или послезавтра Западом будут осуществлены попытки максимальной эскалации на первом этапе их действий. Но, скорее всего, Грузия справится с этой проблемой, и в этом случае расклад сил в самой Армении поменяется: для тех, кто больше надеется на западные поставки, их позиции ослабнут, значит, ослабнут и поставки вооружения.

– То есть, если Грузия возьмет ситуацию под контроль, то западные поставки вооружения в Армению прекратятся?

– Они резко ослабнут. Потому что Тбилиси будет принимать решения по двум направлениям: первое – в интересах самой Грузии, второе – в интересах Южного Кавказа, чтобы не было войны. А у Запада – абсолютно противоположное желание. Поэтому те западники, что сделали ставки на Армению, они делали это с тем учетом, что Грузия – вассал Запада. А вот сейчас у них карты спутались.

– Иными словами, сейчас Запад не совсем уверен, что сможет взять Грузию в свои руки?

– Никаких гарантий нет. Логистику и поддержку Армении без Грузии просто невозможно себе представить не только географически, но и в целом. Поэтому западный фактор слабеет, а вместе с ним и угроза военной эскалации – она уменьшается. Если Запад сможет «прогнуть» Грузию, а я больше, чем уверен, что не сможет, то тогда надежда у западных сил есть.

Внутри Армении тоже прозападные игроки будут терять свои позиции, Армения увлечется либо позицией пророссийских, либо проармянских сил, которые не заинтересованы в военной эскалации внутри региона. Армения сама несчастна: там такое разобщенное общество, оно расколото на несколько частей. У нас хотя бы на две части расколото общество, а там на несколько лагерей.

– Если бы не закон об иноагентах, то что стало было поводом для Запада для дестабилизации обстановки в Грузии?

– Они не планировали делать это сейчас. Закон об иноагентах, наоборот, навредил им. Запад планировал совершить революцию по смене правительства Грузии к осенним выборам. А то, что происходит сейчас – это такая репетиция, где можно проверить свои силы и где нельзя легитимизировать события. Потому что во время выборов можно сказать, что выиграли те, а не эти, с помощью пропаганды создавать картинку. Поэтому в очень невыгодное время для Запада все это началось в Тбилиси. Это раз. Второе – происходящее покажет народу, что власть сильна и него появится больше уверенности в том, что власть не сдаст позиции на выборах. И третье, самое главное – Запад не сможет спокойно тратить черные деньги, выделенные для НПО, на осеннюю революцию, потому что контроль над иностранным финансированием НПО начнется уже сейчас.

Грузия не оставила Западу выбора. Западники не подготовлены и время неудобное. То есть для столкновения интересов время и место выбирала грузинская власть, а не Запад.

– Что в ответ может предпринять Запад?

– У Запада есть два варианта: внутренними силами и агентурой создать беспорядки и сбросить власть, что у них не получится. И второе – это прямая военная интервенция, а это в нашем регионе не останется без последствий и реакции со стороны соседей: Турции, той же России. Поэтому вряд ли они на это решатся.

– А это значит…

– А это значит, что кризис в Грузии достигнет своего пика завтра или послезавтра и до конца месяца пойдет на убыль. Затем застойное лето и с сентября начнется новая волна беспокойств.

Рамелла Ибрагимхалилова