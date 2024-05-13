В Ингушетии расчищают железнодорожные пути для запуска поезда в Баку

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Власти Ингушетии освобождают и расчищают простаивавшие с 90-х годов железнодорожные пути для возобновления работы вокзала и запуска поезда в Баку в ближайшие два года, сообщил зампредседателя горсовета Сунжи Адам Калиматов, передает «Интерфакс».

«Власти предпринимают конкретные шаги для того, чтобы освободить некоторые участки железной дороги и законсервировать их. Проводится разъяснительная работа с местными жителями, пути расчищаются. В этом плане они идут навстречу депутатам», – сказал Калиматов журналистам.

Он пояснил, что ж/д вокзал в Сунже существовал до боевых действий в соседней Чеченской республике. Работа станции была временно приостановлена.

«Вокзал до сих пор находится на балансе РЖД. По срокам обещают в течение двух лет реанимировать станцию, к 2026 году. С его запуском у нас появится прямое сообщение с Махачкалой, Грозным, Баку. Будет международный вокзал с соответствующими условиями, новыми рабочими местами», – рассказал представитель городского совета.