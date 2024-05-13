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Главы МИД 12 стран ЕС призывают Бореля сделать заявлении по Грузии

Главы МИД 12 стран ЕС призывают Бореля сделать заявлении по Грузии

Министры иностранных дел 12 государств ЕС призвали главу европейской дипломатии Жозепа Борреля сделать экстренное заявление по ситуации в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Они просят четко зафиксировать, какие ответные меры последуют со стороны ЕС в случае окончательного принятия спорного закона, пишет newsgeorgia.

К верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности обращаются главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

«Прямое и четкое послание сегодня имеет большое значение для обеспечения европейского будущего Грузии завтра. Поэтому необходимо обозначить конкретные последствия, если правящая партия Грузии приступит к принятию закона, который не соответствует основным нормам и ценностям ЕС. Наша принципиальная позиция и решительные действия – это то, чего ожидает от нас грузинский народ, стремящийся к европейскому будущему своей страны», — сказано в заявлении.

Они подчеркивают, что предлагаемый закон «является еще одним признаком тревожной траектории отката демократии и прав человека в Грузии».

Главы МИД стран ЕС считают, что после недавнего выступления почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили стало очевидно, что правительство страны отдалилось «от демократического Запада и его стандартов». В этом контексте министры напоминают о «насилии против мирных протестующих и журналистов, освещающих протесты».

«Правительство Грузии, к нашему глубокому сожалению, похоже, находится на пути к тому, чтобы поставить под угрозу возможность для продвижения европейской и евроатлантической интеграции страны», — говорится в заявлении.

«Мы просим вас незамедлительно предоставить устную информацию Европейской комиссии о том, как предлагаемый закон повлияет на реализацию девяти шагов… Мы просим вас сделать это в приоритетном порядке и обеспечить, чтобы эта публичная оценка появилась до окончательного голосования в парламенте Грузии», — пишут министры.

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