Азербайджан хочет добывать газ в Черном море у берегов Болгарии

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Азербайджан заинтересован в участии в тендере на участке Блок 1-26 «Хан Тервел», как выяснилось в результате переговоров двух правительств накануне.

Вопрос освоение нефтегазовых месторождений Черного моря стал одним из главных на правительственных переговорах Азербайджана и Болгарии, пишет «Oilcapital».

На них отмечалось, что для Софии разработка черноморских залежей важна для обеспечения энергонезависимости, а Азербайджан начал коммерческую добычу метана на месторождении Апшерон в Каспийском море, поэтому заинтересован в подобных проектах в другом регионе.

Стороны также обсудили вопрос поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Болгарию.

Площадь Блок 1-26 «Хан Тервел» — 4032 кв. км, однако бурение на нем еще не проводилось.

Напомним, что согласно геологическим данным на шельфе Черного моря могут быть сосредоточены огромные запасы метана, но до недавнего времени их разработка была не рентабельна из-за слоя сероводорода. Поэтому наиболее интересные участки для перспективной добычи располагаются на мелководье, то есть не ниже 100 м.

В 2016 году Болгария не смогла добиться успеха при освоении шельфового Блока 1-21 месторождения «Хан Аспарух». Он располагается на глубине до 2 км.