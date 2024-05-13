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Forbes об ожидаемой первой крупной схватке во время новой волны наступления России

Forbes об ожидаемой первой крупной схватке во время новой волны наступления России

Битва за Волчанск в Харьковской области может стать первой крупной битвой нового наступления России на севере. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже находятся в Волчанске. Об этом пишет Forbes.

«Пока еще слишком рано говорить наверняка, являются ли атаки России через российско-украинскую границу к северу от Харькова первой атакой реального наступления или уловкой, призванной отвлечь украинские силы от полей боевых действий на востоке. Для жителей Волчанска это различие может не иметь значения. Их дом – снова поле битвы», – отметили в материале.

Как отметили в издании, российские войска намеренно обследуют пробелы в украинских позициях, которые могут быть в Волчанске и вокруг него. Россияне концентрируются на секторах с выгодной географией.

«В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге россиян. Река на пути к Волчанску позволяет противнику сохранить силы», – пояснили в издании.

В Forbes отметили, что бомбардировка Волчанска российскими войсками может свидетельствовать об их намерении усилить наземное наступление на город и является «прелюдией» к более широкой атаке.

«Если российская кампания на север – это обман, то, вероятно, целью является перетянуть – с востока на север – украинские бригады, которые защищают города на поле битв, такие как Часов Яр. Если поход будет настоящим наступательным, то в ближайшие дни на Волчанск могут наступать целые полки», – говорится в статье.

В издании подчеркивают, что дилемма для Украины заключается в том, что ошибочный маневр россиян может превратиться в наступление без предупреждения. Поэтому украинские военные не рискуют. Подразделения нескольких бригад, в частности 59-й отдельной и 93-й десантно-штурмовой бригады, уже находятся в Волчанске или на подходе.

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