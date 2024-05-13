Гурбан Йетирмишли: Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет

Землетрясение в Лянкяране привело к появлению трещин в некачественно построенных домах.
Об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Йетирмишли, сообщает Report.
По его словам, глубина толчков составила 20 км, землетрясение также ощущалось до 3 баллов в Карабахе:
«Мы обратились к населению с призывом не впадать в панику. Скопление энергии в земной коре постепенно высвободились, и сейчас в этой зоне спокойно. Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет».