Гурбан Йетирмишли: Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет

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Землетрясение в Лянкяране привело к появлению трещин в некачественно построенных домах.

Об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Йетирмишли, сообщает Report.

По его словам, глубина толчков составила 20 км, землетрясение также ощущалось до 3 баллов в Карабахе:

«Мы обратились к населению с призывом не впадать в панику. Скопление энергии в земной коре постепенно высвободились, и сейчас в этой зоне спокойно. Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет».