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ОБСЕ поддержит Армению и Азербайджан в достижении мирного соглашения

ОБСЕ поддержит Армению и Азербайджан в достижении мирного соглашения

ОБСЕ поддержит Азербайджан и Армению в достижении всеобъемлющего и стабильного мирного соглашения.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Республики Мальта Ян Борг на брифинге с армянским министром Араратом Мирзояном в Ереване, передает «Спутник Армения».

Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг воздержался от оценки процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Я не помогу процессу, если выскажу здесь свою позицию. Мы (ОБСЕ – ред.) не часть процесса, это двусторонний процесс (между Ереваном и Баку). Прошу уважать мою позицию, я воздержусь от оценок», – сказал он.

Завтра Ян Борг совершит визит в Азербайджан.

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