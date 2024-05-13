Financial Times о новом министре обороны России: Очень честный, и верен Путину

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Новый будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов «абсолютно некоррумпирован» и «технократ». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.

Издание отмечает, что его назначение указывает на то, что Путин хочет «кардинально изменить подход к двухлетнему вторжению в Украину», получив более тесный контроль над огромными российскими оборонными расходами.

Человек, знавший Путина и Белоусова на протяжении десятилетий, заявил что он «не имеет собственной властной базы, не служил в армии и верен Путину».

«Он абсолютно не коррумпирован. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами. Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает», — отмечает он.

Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко считает, что военные расходы сильно увеличатся и будут жестче контролироваться.

«При Шойгу это выглядело так, будто Сергей Кужегетович просто подошел к кабинету министров и вынул деньги. Белоусов будет другим. Но военные расходы могут скорее увеличиться, чем снизиться. Белоусов — видный сторонник роли промышленности в экономике, поэтому он полностью за накачку экономики деньгами через оборонный сектор», – заявила изданию Прокопенко.