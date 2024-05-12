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Путин снял Шойгу и Патрушева с должностей

Путин снял Шойгу и Патрушева с должностей

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщили в Совете Федерации.

«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность Министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в публикации.

Уточняется, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Путин назначил Сергея Шойгу главой Совбеза РФ. Николай Патрушев уволен с этой должности, куда он перешел — пока неизвестно.

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