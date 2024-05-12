ВСУ атаковали Белгород

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Над Белгородом ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и РСЗО «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 19.50 до 20.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и 2 реактивных снаряда РСЗО «Ольха»», – говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.