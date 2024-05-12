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Зеленский перечислил самые «жесткие» места боев

Зеленский перечислил самые «жесткие» места боев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на Покровском направлении является самой сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Особое внимание-Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий.

Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий — не менее обостренные сейчас донецкие направления. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское», — написал глава государства.

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