ГУР Украины заявил, что знал о дате начала наступления России

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Спикер главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что наступление российской армии «началось по графику, который был известен» украинской разведке. По его словам, на Харьковском направлении российские войска задействовали бойцов Московского и Ленинградского военных округов. Со стороны Украины, сказал Юсов, в Харьковской области воюют спецподразделения ГУР.

Спикер ГУР также призвал россиян сдаваться в плен и заявил, что «принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине».