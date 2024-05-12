Кобахидзе заявил, что на протестных акциях в Грузии запланированы «насильственные действия»

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что на протестных акциях в ближайшие дни запланированы «насильственные действия» и предупредил, что это «не останется безнаказанным».

«У нас есть неопровержимая информация, что агрессивные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют насильственные действия против парламента и полиции», сказал Кабахидзе.

По его словам, радикальная оппозиция «будет использовать любой инцидент для прикрытия запланированного насилия».

«Я хочу предупредить каждого члена агрессивных группировок радикальной оппозиции, что ничто не останется безнаказанным и каждый будет нести ответственность перед законом за насилие», – заявил Кобахидзе и предупредил, чтобы не рассчитывали «на помилование от Зурабишвили».

Одновременно премьер обратился к полиции, призвав действовать «по стандартам выше европейских и американских».

Кобахидзе подтвердил, что парламент примет закон «О прозрачности иностранного влияния» и сказал, что это – «запрос общества».

«Замкнутый круг поляризации в Грузии искусственно был создан силами извне, и особую роль играет непрозрачное финансирование НПО и СМИ. Преодоление поляризации, то есть прекращение радикализма – это наша ответственность перед грузинским народом, который уже восемь раз давал нам мандат на управление страной и в октябре даст нам девятый», – заявил премьер-министр.