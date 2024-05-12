Украина заявила, что Россия сама подорвала дом в Белгороде

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После обрушения многоэтажного дома в Белгороде россияне мгновенно обвинили в произошедшем украинских военных. По версии военного руководства РФ, ВСУ «нанесли ракетные удары».

Высшее военное и политическое руководство Украины пока не комментировало заявления российской стороны. Но о нем высказался руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

«Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле [ВСУ] пока не соответствуют действительности», — написал Коваленко в своем телеграме.

Он предположил, что произошедшее может быть провокацией «для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов».