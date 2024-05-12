Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены |
Переломный момент: ВСУ отошли с некоторых позиций в Харьковской области |
Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре |
Конкурс «Евровидение» завершился победой Швейцарии (фото, видео) |
В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео) |
Мария Стадник пробилась на Олимпиаду |
Правоохранители предупреждают о мошенниках в соцсетях (видео) |
В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото) |
«Шуша всегда на высоте своего величия». Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО |
Главное Мир

Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн

Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн

Казахстан занял четвертое место в мире по объему закупок золота, опередив даже Россию,  сообщают казахские СМИ со ссылкой на отчет World Gold Council

Общее количество золотых запасов в Казахстане превысило 310 тонн.

В марте 2024 года Турция оказалась самым крупным покупателем золота, закупив 14,1 тонны. На втором месте оказалась Индия с 5,1 тоннами, а на третьем – Китай с 5 тоннами.

Казахстан и Сингапур разделили четвертое место, каждая из стран приобрела по 4,5 тонны драгоценного металла в марте 2024 года. Россия заняла пятое место с 3,1 тоннами.

Крупнейшим продавцом золота стал Узбекистан, продавший 10,9 тонны. Таиланд и Иордания сократили свои запасы на 9,6 и 3,7 тонн соответственно.

Всего у Казахстана 310,6 тонны драгоценного металла. По его запасам он занимает 17-место (без учета МВФ и ЕЦБ), находясь между Саудовской Аравией и Великобританией.

Теги:
Из этой рубрики
Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине
Мир

Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине

2024/05/12, 16:47
Украина заявила, что Россия сама подорвала дом в Белгороде
Мир

Украина заявила, что Россия сама подорвала дом в Белгороде

2024/05/12, 16:13
Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены
Мир

Сырский заявил, что попытки РФ прорвать украинскую оборону остановлены

2024/05/12, 15:46
Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре
Мир

Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре

2024/05/12, 14:51
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, много раненых, есть погибшие (обновлено)
Мир

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, много раненых, есть погибшие (обновлено)

2024/05/12, 14:00
Власти Сан-Франциско тратят 5 млн долларов в год на бесплатный алкоголь для бездомных
Мир

Власти Сан-Франциско тратят 5 млн долларов в год на бесплатный алкоголь для бездомных

2024/05/12, 13:45
Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн
Мир

Уровень золотых запасов Казахстана превысил 310 тонн

2024/05/12, 13:32
Нуланд призвала Украину развернуть дальнобойные орудия
Мир

Нуланд призвала Украину развернуть дальнобойные орудия

2024/05/12, 13:13
Байден рассказал, когда наступит прекращение огня в Газе
Мир

Байден рассказал, когда наступит прекращение огня в Газе

2024/05/12, 12:33