Маск назвал возможную дату следующего полета корабля Starship

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SpaceX планирует провести четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship через три-пять недель.

Об этом в соцсети X написал глава компании SpaceX Илон Маск.

Он опубликовал фотографию корабля в соцсети Х и написал, что идет подготовка к его полету. Один из пользователей поинтересовался в комментарии, когда состоится четвертый полет и каких целей Маск планирует достичь в результате нового запуска.

«Вероятно, через 3-5 недель. Цель состоит в том, чтобы корпус корабля прошел зону максимального нагрева или, по крайней мере, пролетел дальше, чем в прошлый раз», – отметил Маск.