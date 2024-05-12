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В Африке появится проспект имени Кадырова

В Африке появится проспект имени Кадырова

В городе Бисау — столице Гвинеи-Бисау — планируют построить проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что президент африканской республики Умару Сисоку Эмбало, накануне гостивший в Грозном, заявил, что в Гвинее-Бисау «будут использовать пример развития Чечни в своем государстве».

«Они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице», — написал Кадыров.

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