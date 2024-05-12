В WhatsApp появится новая функция

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В бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена необычная функция, запрещающая делать скриншоты фотографий чужих профилей.

Согласно информации, нововведение прежде тестировали для приложения на Android. Теперь же эта функция активировалась в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.10.10.70, которая доступна в сервисе TestFlight. Когда пользователь попробует сделать скриншот фотографии с чужого профиля, он увидит предупреждение, что это невозможно в целях защиты конфиденциальности пользователя в WhatsApp.

По задумке разработчиков WhatsApp, эта функция обеспечит дополнительный уровень защиты, запрещая пользователям сохранять фото чужих профилей без ведома владельца. Просто скачать фото, как это устроено в Telegram, тоже не получится. Тем не менее при острой необходимости пользователи могут сфотографировать экран устройства с другого гаджета.

Когда нововведение заработает у пользователей стабильных версий WhatsApp на Android и iOS, не уточняется. На данный момент функция блокировки скриншотов находится в стадии разработки.