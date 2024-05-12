Турция планирует взять криптоактивы под свой контроль

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Правящая в Турции Партия справедливости и развития планирует на следующей неделе передать в парламент законопроект о контроле над сделками с криптоактивами и регулировании этой сферы в целом. Как сообщает телеканал TGRT, криптовалюты будут переданы под надзор Совета по рынку капитала, и сделки будут облагаться налогом.

Этот комплексный законопроект сделает всю криптосферу в стране подотчетной и регулируемой. Помимо введения налогов на покупку и продажу криптоактивов, будут также разработаны правила лицензирования торговых площадок, бирж и брокеров, отношений между клиентами и этими площадками. Будет разработан регламент штрафов, санкций и решения споров.

Совет по рынку капитала будет главным регулятором всех этих вопросов. Он же будет заниматься выдачей разрешений в сферах разработки, применения и продажи блокчейн и аналогичных технологий. Предполагается, что законопроект определит и положения о вовлечении в эти процессы Совета по научным и технологическим исследованиям Турции. Таким образом, фактически на государственном уровне будет дан стимул к развитию программного обеспечения и иных инструментов для блокчейна в стране.

Регулирование криптоактивов в Турции обсуждается уже достаточно долгое время. Помимо создания сугубо правовой базы для работы с «криптой», данный законопроект, как считают в Турции, также поможет снять некоторые претензии к Анкаре со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Ожидается, что с одобрением этой законодательной инициативы ФАТФ может исключить Турцию из своего серого списка, в который она внесена из-за недостатков в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.