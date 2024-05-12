Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

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Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы.

Об этом сообщается на правительственном портале страны.

В Федеральной канцелярии он возглавлял несколько отделов и президентскую службу.

«Он любил искать отдых в горах. В пятницу он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и умер. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей», – говорится в заявлении правительства.

Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили глубочайшие соболезнования семье и близким Симонацци.

Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета в ноябре 2008 года. С 1 января 2009 года он присутствовал на заседаниях правительства, вел протоколы и занимался связями, сообщают «Известия».