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Азербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29

Азербайджанский посол обсудил с главой МИД Эфиопии СОР29

Министр иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке Селассие принял посла Азербайджана в этой стране Руслана Насибова.

Об этом глава эфиопского МИД сообщил в социальной сети.

«На встрече с послом Азербайджана Русланом Насибовым были обсуждены вопросы укрепления нашего двустороннего сотрудничества и саммита COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года», – отметил министр.

Он выразил надежду, что COP29 «станет местом реализации планов и страны, предпринявшие значительные шаги по борьбе с изменением климата, получат признание и поддержку в своих усилиях по разрешению климатического кризиса».

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