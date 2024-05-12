Акция протеста в Тбилиси собрала не менее 200 тысяч человек

242 Просмотров

«Европейский марш», прошедший 11 мая в Грузии, стал самым массовым в современной истории страны, сообщает «Новости-Грузия».

По словам фактчекеров, на протесте присутствовало по меньшей мере 200 тысяч человек. В то же время за день их количество могло достигать и до 300 тысяч.

Расчеты проводились благодаря инструменту Mapchecking, который позволяет подсчитать количество людей на конкретной территории после указания плотности толпы. В частности, согласно подсчетам Visioner, до вчерашнего дня самая масштабная акция протестующих состоялась 28 апреля.