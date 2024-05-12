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Агиль Рустамзаде: Растут надежды на воцарение мира в регионе

Агиль Рустамзаде: Растут надежды на воцарение мира в регионе

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде дал оценку событиям, происходящим в Армении.

«Почти 3 дня продолжалось шоу предыдущих пророссийских властей Армении. Поводом для шествий переросших в требование отставки Пашиняна, было нежелание протестующих отдавать Азербайджану оккупированные ранее села», –  написал Агиль Рустамзаде в своем тг-канале.

«Но, армянская общественность начинает выходить из под влияния пагубных нарративов о создании Великой Армении за счет территорий соседей. Шествия и митинги в Ереване не встретили поддержку у населения. Растут надежды на воцарение мира в регионе», – считает аналитик.

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