В ДТП в Сабирабаде пострадали люди

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В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, в результате чего пострадали два человека.

Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие на обочине дороги, сообщает «Репорт». В аварии травмы различной степени тяжести получили житель Сабирабада Алекперов Джалал Алипанах оглу, 1987 года рождения, и житель Баку Джафаров Хейрулла Сейфулла оглу, 1987 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу. По факту проводится расследование.