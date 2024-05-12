В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео) |
Мария Стадник пробилась на Олимпиаду |
Стартовал финал «Евровидения». Live |
Правоохранители предупреждают о мошенниках в соцсетях (видео) |
В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото) |
«Шуша всегда на высоте своего величия». Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО |
Еще один подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено, видео) |
Украинцы сбили вражеский Су-25 |
Россия выслала в Азербайджан 5 человек |
Главное Общество

В ДТП в Сабирабаде пострадали люди

В ДТП в Сабирабаде пострадали люди

В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, в результате чего пострадали два человека.

Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие на обочине дороги, сообщает «Репорт». В аварии травмы различной степени тяжести получили житель Сабирабада Алекперов Джалал Алипанах оглу, 1987 года рождения, и житель Баку Джафаров Хейрулла Сейфулла оглу, 1987 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу. По факту проводится расследование.

Теги:
Из этой рубрики
В ДТП в Сабирабаде пострадали люди
Общество

В ДТП в Сабирабаде пострадали люди

2024/05/12, 01:21
В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео)
Общество

В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео)

2024/05/12, 00:33
Представители Азербайджана приняли участие в традиционной маевке в Женеве
Общество

Представители Азербайджана приняли участие в традиционной маевке в Женеве

2024/05/12, 00:28
Правоохранители предупреждают о мошенниках в соцсетях (видео)
Общество

Правоохранители предупреждают о мошенниках в соцсетях (видео)

2024/05/11, 22:27
В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото)
Общество

В освобожденные населенные пункты до конца года вернутся более 25 тыс. человек (фото)

2024/05/11, 21:02
"Шуша всегда на высоте своего величия". Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО
Общество

«Шуша всегда на высоте своего величия». Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО

2024/05/11, 20:46
Еще один подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено, видео)
Общество

Еще один подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено, видео)

2024/05/11, 20:32
Стражи порядка задержали в Баку автоугонщиков (фото)
Общество

Стражи порядка задержали в Баку автоугонщиков (фото)

2024/05/11, 20:25
Россия выслала в Азербайджан 5 человек
Общество

Россия выслала в Азербайджан 5 человек

2024/05/11, 18:49