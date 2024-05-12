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Россия может получить новейшие северокорейские РСЗО

Россия может получить новейшие северокорейские РСЗО

Северная Корея, похоже, стремится поставить России для войны против Украины свои новейшие 240-мм РСЗО. Данные выводы делает Yonhap.

Отмечается, что Пхеньян наращивает разработку снарядов для этих систем с расчетом испытать их в условиях реальных боев в Украине, а впоследствии нацелить их на Южную Корею.

«Обновленная система залпового огня, обладающая высокой мобильностью и концентрацией огня, имеет автоматическую комбинированную систему управления огнем и будет поставлена на вооружение подразделений Корейской народной армии в качестве сменной техники в период 2024-2026 гг», – говорится в сообщении.

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