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Главное Мир

Грету Тунберг задержали на пропалестинском митинге в Мальме (видео)

Грету Тунберг задержали на пропалестинском митинге в Мальме (видео)

Полиция силой увела экоактивистку Грету Тунберг с площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальмё на юге Швеции, где она принимала участие в демонстрации в поддержку Палестины. Об этом сообщает газета Expressen.

Площадь находится поблизости от спортивно-концертного комплекса «Малмё Арена», где проходит конкурс «Евровидение». 11 мая – день финальных выступлений. Полиция пытается оттеснить демонстрантов, которые все прибывают. Атмосфера, по сообщению СМИ, накаляется. Из толпы доносятся нецензурные выкрики в адрес полиции.

Шведским полицейским помогают их коллеги из Дании и Норвегии, специально приглашенные для помощи в поддержании порядка во время конкурса. По решению руководства полиции, поезда, маршрут которых проходит через станцию Хюллие, перенаправлены по другим веткам.

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