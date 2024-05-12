В Баку спасатели отговорили мужчину от суицида (видео)

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Этой ночью в Баку произошла попытка самоубийства. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, забравшись на крышу девятиэтажного здания на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе города Баку, о чем и сообщили граждане на горячую линию МЧС «112».

На место незамедлительно прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке условий операции спасателями было установлено, что этим лицом является Исаев Эльсевар Фарид оглу, 1975 года рождения.

Спасатели провели с ним длительную психологическую беседу. В течение этого времени спасательной группой на территории были установлены специальные спасательные средства, в том числе спасательная подушка, и приняты соответствующие меры безопасности.

В результате психологической беседы спасателей гражданин отказался от суицидальных намерений и был спущен вниз.