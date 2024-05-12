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Представители Азербайджана приняли участие в традиционной маевке в Женеве

Представители Азербайджана приняли участие в традиционной маевке в Женеве

Постоянное представительство России при Отделении ООН в Женеве провело традиционную ежегодную маевку. Граждане стран СНГ, живущие и работающие в Швейцарии, отметили на территории дипмиссии 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС. Главными событиями праздника стали акция «Бессмертный полк» и представленная учениками школы при постпредстве РФ литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, и ничто не забыто!».

Вместе с россиянами в маевке участвовали сотрудники миссий Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. На территории постпредства РФ были установлены большой макет Кремлевской стены и панно в честь городов-героев. Артист Большого театра Женевы Дмитрий Тихонов исполнил широко любимые на пространстве СНГ песни военных лет.

По традиции после завершения торжественной части на маевке состоялась дегустация блюд национальной кухни государств-участников.

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