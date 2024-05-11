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Мухтар Бабаев рассказал в Исламабаде о COP29 (фото)

Мухтар Бабаев рассказал в Исламабаде о COP29 (фото)

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев 11 мая выступил с докладом на тему «Климатический консенсус для COP29 – Дорога в Баку» в Пакистанском институте парламентской службы (PIPS) в Исламабаде.

Министр обратил внимание на проблему изменения климата, с которой сталкивается мир, и рассказал о предстоящей в Баку COP29.

Он сообщил, что команда COP29 в ноябре соберет всех партнеров для достижения договоренности. Отметив, что многие страны мира чувствительны к последствиям изменения климата, министр подчеркнул, что Азербайджан надеется получить наилучшие результаты от этого престижного мероприятия.

«Мы в Исламабаде встретились с представителями общественности. Очень важно обдумать каждую идею и инициативу разных стран относительно COP29», – сказал М.Бабаев.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, координатор по согласованию вопросов изменения климата и окружающей среды премьер-министра Пакистана Ромина Хуршид Алам, исполнительный директор Института политики устойчивого развития (SDPI) Абид Гаюм Сулери.

В мероприятии также приняли участие эксперты по климату, ученые, дипломаты и другие лица.

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