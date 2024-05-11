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Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)

Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)

Украинское подразделение «Перун» применило дроны и уничтожило колонну войск РФ во время наступления российских оккупантов в сторону Харькова 10 мая.

42 отдельная механизированная бригада, в которую входит соответствующее соединение, опубликовала видео работы.

Украинским защитникам удалось ликвидировать четыре единицы БМП оккупантов вместе с личным составом. Это произошло вблизи населенного пункта Пыльная Харьковской области, расположенного на границе с Россией.

«Уничтожено 4 БМП вместе с личным составом», — отметили в 42-й отдельной механизированной бригаде.

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