Украинцы уничтожили вражескую колонну (видео)

408 Просмотров

Украинское подразделение «Перун» применило дроны и уничтожило колонну войск РФ во время наступления российских оккупантов в сторону Харькова 10 мая.

42 отдельная механизированная бригада, в которую входит соответствующее соединение, опубликовала видео работы.

Украинским защитникам удалось ликвидировать четыре единицы БМП оккупантов вместе с личным составом. Это произошло вблизи населенного пункта Пыльная Харьковской области, расположенного на границе с Россией.

«Уничтожено 4 БМП вместе с личным составом», — отметили в 42-й отдельной механизированной бригаде.