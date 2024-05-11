Сильный подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено) |
Украинцы сбили вражеский Су-25 |
Россия выслала в Азербайджан 5 человек |
Макрон вновь поднял вопрос об отправке войск в Украину |
Американский Конгресс принялся угрожать Грузии санкциями из-за закона об иноагентах |
Нидерланды отстранили от финала «Евровидения», известна причина (обновлено) |
«Шуша не прогнулась в оккупации». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
Циркач Србазан и обреченность его шоу |
Глава ИСЕСКО: Гордимся поддержкой Ильхама Алиева |
Главное Общество

Россия выслала в Азербайджан 5 человек

Россия выслала в Азербайджан 5 человек

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну пятерых граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы об экстрадиции в страну граждан Азербайджана Гасанова Эльвина Валех оглу, Джавадова Эмина Сейфулла оглу, Масимова Забита Джафар оглу, Мамедова Али Теймур оглу и Сулейманова Микаила Фикрет оглу.

Последний был привлечен в качестве подозреваемого по делу о незаконном приобретении, хранении, изготовлении, переработке и транспортировке наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах без цели сбыта, остальные лица подозреваются в мошенничестве.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан 8 мая под надзором спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.

Теги:
Из этой рубрики
Сильный подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено)
Общество

Сильный подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено)

2024/05/11, 19:02
Россия выслала в Азербайджан 5 человек
Общество

Россия выслала в Азербайджан 5 человек

2024/05/11, 18:49
В Праге отметили день рождения Гейдара Алиева (фото)
Общество

В Праге отметили день рождения Гейдара Алиева (фото)

2024/05/11, 18:43
Йетирмишли предостерег сограждан от паники после землетрясения
Общество

Йетирмишли предостерег сограждан от паники после землетрясения

2024/05/11, 18:05
Грудной ребенок пострадал в ДТП в Имишли
Общество

Грудной ребенок пострадал в ДТП в Имишли

2024/05/11, 17:17
"Шуша не прогнулась в оккупации". Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео)
Общество

«Шуша не прогнулась в оккупации». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео)

2024/05/11, 16:26
Гендиректор ИСЕСКО: Воздух Шуши чист, чувства людей непорочны
Общество

Гендиректор ИСЕСКО: Воздух Шуши чист, чувства людей непорочны

2024/05/11, 15:28
Алиев назвал Шушу символом героизма, победы и мира
Общество

Алиев назвал Шушу символом героизма, победы и мира

2024/05/11, 15:12
Ильхам Алиев: На азербайджанских землях всегда будет мир
Общество

Ильхам Алиев: На азербайджанских землях всегда будет мир

2024/05/11, 15:09