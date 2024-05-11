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В Харьковской области Россия ударила по речной дамбе (видео)

В Харьковской области Россия ударила по речной дамбе (видео)

Российские войска ударили по дамбе через реку Северский Донец в Харьковской области. При этом глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал распространяемый в сети видеоролик и заверил, что проблем с эвакуацией населения не возникнет.

«У нас есть другие альтернативные пути, которые мы проделали в 2022-2023 году. Там немного дольше нужно проехать, однако там абсолютно проездное направление, проездной путь. Поэтому проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по тому направлению у нас нет», – отметил он.

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