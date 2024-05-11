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В Праге отметили день рождения Гейдара Алиева (фото)

В Праге отметили день рождения Гейдара Алиева (фото)

По случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Чехии состоялось мероприятие.

Выступивший на нем посол Адыш Мамедов рассказал о бесценных заслугах великого лидера перед народом и государством, отметив, что многие люди мечтают быть лидерами, но только великие личности могут выполнить истинную миссию лидерства до конца. Об этом сообщает «Азертадж». Посол подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев был именно такой феноменальной личностью и занимает особое место в истории государственности Азербайджана.

По его словам, Гейдар Алиев, обладавший богатым опытом государственного управления и безгранично любивший Родину, стал архитектором независимого Азербайджана. Именно благодаря великому лидеру Азербайджан не только занял достойное место на международной арене, но и был признан как страна толерантности и мультикультурализма.

Посол подчеркнул, что общенациональный лидер, вернувшись к политической власти, сумел спасти Азербайджан в самый трудный период, когда стране грозила угроза расчленения, и превратил его в развитое государство.

Адыш Мамедов заявил, что деятельность великого лидера во имя развития страны и процветания народа сегодня успешно осуществляется президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что самая сокровенная мечта общенационального лидера – освобождение от оккупации азербайджанских земель и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны – стала реальностью именно благодаря его достойному преемнику, президенту Ильхаму Алиеву.

Посол выразил уверенность в том, что азербайджанский народ станет свидетелем и других побед и достижений, о которых мечтал великий лидер Гейдар Алиев.

На мероприятии был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера. Затем его участники поделились мыслями о значении наследия великого лидера Гейдара Алиева.

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