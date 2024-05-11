Эмине Эрдоган: Палестинские матери – пример сопротивления (фото)

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Достойная позиция, которую придерживаются палестинские матери с целью защитить детей от жестокости, является наиболее конкретным примером сопротивления и стремления к миру.

Об этом супруга президента Турции Эмине Эрдоган сказала на мероприятии, организованном в Гостевом доме при администрации турецкого лидера в Анкаре по случаю Дня матери – 12 мая.

В мероприятии приняли участие министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гекташ, матери шехидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, матери-опекуны, супруги шехидов и пожилые гражданки со всех уголков Турции.

«Я разделяю боль сильных женщин Палестины, чьи сердца испепеляют страдания, и желаю сострадания материнского сердца всему миру, где свирепствуют война и несправедливость», – заявила Эмине Эрдоган, которую цитирует «Анадолу».

Супруга президента заявила, что больше всего культура Турции напоминает ей «тепло материнского сердца».

Подобно материнскому сердцу Турция на протяжении многих веков «раскрывала объятия» всему человечеству, вне зависимости от национальной, расовой или религиозной принадлежности, сказала Эрдоган.

Супруга турецкого лидера также сделала публикацию в социальной сети в связи с Днем матери.

«Материнские сердца обладают универсальным ритмом. Они разделяют одни и те же чувства перед лицом боли, радости и бедствий. Чтобы рассказать об их слезах, смехе, чувствах при зарождении новой жизни и смерти, не нужны переводчики», – написала Эмине Эрдоган.

Супруга Реджепа Тайипа Эрдогана отметила, что была рада принять на мероприятии в Анкаре матерей со всех уголков Турции.

«Мы ни на мгновение не забыли крик души палестинских матерей, которые демонстрируют пример мужества и сопротивления ради своих детей, находящихся в условиях угнетения и плена. С уважением чту всех матерей, глубоко прочувствовавших горькое лицо войны, и желаю будущего, в котором материнская любовь преобладает над злом»,- добавила Эмине Эрдоган.