Алиев назвал Шушу символом героизма, победы и мира

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Каждый, кто приезжает в Шушу, воочию видит, что здесь царит азербайджанский дух. Шуша не прогнулась во время оккупации, плена.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль». Его слова приводит «Азертадж».

Еще раз подчеркнув, что освобождение города Шуша в результате боев является яркой страницей нашей истории, глава государства сказал: «Хотя Шуша известна как центр культуры, в настоящее время она также является символом героизма, символом победы и символом мира».