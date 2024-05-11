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Алиев: Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира

Алиев: Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира

Мы осуществляем последовательную деятельность в направлении исламской солидарности. Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира и укрепления исламской солидарности.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль». Его слова приводит «Азертадж».

«Тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности», – подчеркнул глава государства.

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