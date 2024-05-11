Президент Алиев: Шуша возрождается

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Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша. Шуша, в подлинном смысле слова, возрождается.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль». Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации, глава государства отметил, что в настоящее время реставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира. Хочу выразить благодарность ИСЕСКО, ее руководству, странам-членам ИСЕСКО – братским странам за это решение», – отметил президент.

«Шуша удостоена этого почетного звания, и мы принимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану», – сказал глава государства.