Уволен командующий ВВС Рамиз Тахиров

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Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Тахиров уволен в запас в связи с предельным возрастом пребывания на военной службе.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

О соответствующем распоряжении президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева было сообщено на совещании, проведенном 11 мая под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководящий состав министерства обороны поблагодарил генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова за многолетнюю безупречную службу в азербайджанской армии, особые заслуги в деле защиты независимости, территориальной целостности страны и на военной службе и пожелал ему дальнейших успехов.

Р.Тахиров, в свою очередь, выразил благодарность Верховному главнокомандующему и руководству министерства обороны за оказанное ему доверие во время службы и отметил, что и впредь в своей деятельности будет привержен традициям государственности.