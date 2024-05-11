Эстонское издание: Гейдар Алиев стал символом современной истории Азербайджана

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Эстонское интернет-издание Baltija.eu опубликовало статью об отмечаемой в Азербайджане и за рубежом 101-й годовщине со дня рождения великого государственного деятеля и дальновидного политика Гейдара Алиева.

В статье говорится, что в истории XX столетия Гейдару Алиеву выпала роль поистине судьбоносная – мудрого политика и общенационального лидера, воплотившего в жизнь надежды и чаяния миллионов человек. Гейдар Алиев стал символом современной истории Азербайджана. Страны, которой он беззаветно служил, создав сильное уважаемое государство и единый сплоченный народ.

«На примере жизни Гейдара Алиева можно понять, какую роль играет личность в истории. Сейчас Азербайджан — надежный мост между восточной и западной цивилизациями, это одна из самых динамично развивающихся стран мира. Престиж Азербайджана растет, и все это на фундаменте, который сформировал уникальный политик — Гейдар Алиев», – отмечается в публикации.