Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО договорились о сотрудничестве (фото)

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11 мая в Шуше Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен опытом в области культуры, науки и образования, развитие новых технологий и реализацию совместных проектов.

На встрече помощника президента Азербайджана, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика обсуждены вопросы сотрудничества между ИСЕСКО и Фондом за прошедший период.

Была подчеркнута деятельность и заслуги президента Фонда Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли ИСЕСКО в вопросе сближения цивилизаций и области межкультурного диалога.