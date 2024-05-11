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Абдуллаева: Мэрия Эвиан-ле-Бен проигнорировала вандализм против памятника Натаван

Абдуллаева: Мэрия Эвиан-ле-Бен проигнорировала вандализм против памятника Натаван

В 2017 году памятник Хуршидбану Натаван был подарен городу Эвиан-ле-Бен в рамках Хартии дружбы и сотрудничества, подписанной между Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен. В конце прошлого года против этого памятника был совершен акт вандализма. В связи с этим с начала этого года ведутся переговоры с мэрией Эвиан-ле-Бен. К сожалению, мэрия города не смогла достойно сохранить подарок. Они не смогли дать никаких гарантий, что в отношении этого памятника в будущем не будет совершен подобный акт вандализма.

Об этом сказала посол Азербайджана во Франции и Монако Лейла Абдуллаева, которую цитирует «Азертадж».

Посол отметила, что акты вандализма, совершенные против памятника – пролитая краска, сломанный нос и пальцы статуи – были проигнорированы мэрией Эвиан-ле-Бен, памятник не был очищен, никаких реставрационных работ не проводилось, и оно оставалось покрытым в течение нескольких месяцев. Это вызвало законное недовольство азербайджанской стороны, и памятник был взят обратно.

«Сегодня мы очень рады, что памятник, который Азербайджан в короткие сроки очистил и отреставрировал, вновь установлен во дворе Культурного центра посольства Азербайджана. Как видно, памятник очищен и отреставрирован. Теперь душа любимой поэтессы нашего народа Хуршидбану Натаван может быть спокойна, и это двойная радость. Потому что памятник Натаван вновь установлен в очень дорогой для всех нас день – в 101-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Этот день запомнится как замечательный день в истории нашего Культурного центра», – подчеркнула дипломат.

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