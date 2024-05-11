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Ильхам Алиев встретился с гендиректором ИСЕСКО: что известно (фото)

Ильхам Алиев встретился с гендиректором ИСЕСКО: что известно (фото)

11 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика. Об этом сообщает «Азертадж».

На встрече была отмечена важность проводимого в Шуше VII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль».

Во время беседы с удовлетворением были отмечены проведенные ранее встречи.

Генеральный директор ИСЕСКО сказал, что в ходе своего нынешнего визита в Шушу он стал свидетелем грандиозных процессов развития и изменений, подчеркнул важность строительства новых мечетей на месте полностью разрушенных армянами во время оккупации мечетей с точки зрения защиты ценностей исламской религии.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях идут масштабные строительно-восстановительные работы.

Было подчеркнуто, что между ИСЕСКО и Азербайджаном осуществляется успешное сотрудничество, была выражена уверенность в дальнейшем расширении связей, состоялся обмен мнениями о перспективах.

Генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.

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