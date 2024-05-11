Франция осуждает израильскую операцию в Рафахе

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МИД Франции выступил с заявлением, в котором осудил начавшееся 7 мая наземное вторжение израильской армии в город Рафах.

«Как уже отмечала Франция, такая операция грозит создать катастрофическую ситуацию для гражданского населения Газы, уже неоднократно перемещенного. Сегодня у мирных жителей Газы нет безопасной зоны. Мы призываем израильские власти безотлагательно прекратить эту военную операцию и вернуться на путь переговоров, единственно возможный путь, ведущий к немедленному освобождению заложников и достижению прочного прекращения огня», – говорится в заявлении МИД Франции.

Франция также призвала Израиль немедленно открыть контрольно-пропускной пункт Рафах в направлении Египта, «который необходим как для доступа гуманитарной помощи к гражданскому населению, так и для того, чтобы позволить наиболее уязвимым людям покинуть сектор Газа».

«Франция еще раз призывает Израиль сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать доступ к гуманитарной помощи в соответствии с международным правом и запросами Международного Суда.

Франция решительно осуждает нападение израильских поселенцев на иорданский гуманитарный конвой 7 мая и призывает израильские власти положить конец насилию со стороны поселенцев. Франция также осуждает нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом», – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.