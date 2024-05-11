Израиль расширяет операцию в Рафахе: жителей призвали покинуть город |
Сегодня Байрамов и Мирзоян вновь сядут за стол переговоров |
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии фестиваля «Харыбюльбюль» (обновлено, фото, видео) |
Кадры отправки первой группы переселенцев в Шушу и Сус (фото) |
Асадов направил Мишустину поздравления |
В посольстве Азербайджана в США почтили память Гейдара Алиева (фото, видео) |
«Вы вернули Лачин без единого выстрела». Переселившиеся в Сус благодарят Алиева (обновлено, фото, видео) |
Зеленский: Россия наступает, по всей линии соприкосновения тяжелые бои |
«Отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами»: Ильхам Алиев на встрече с шушинцами (фото) |
Главное Мир

Франция осуждает израильскую операцию в Рафахе

Франция осуждает израильскую операцию в Рафахе

МИД Франции выступил с заявлением, в котором осудил начавшееся 7 мая наземное вторжение израильской армии в город Рафах.

«Как уже отмечала Франция, такая операция грозит создать катастрофическую ситуацию для гражданского населения Газы, уже неоднократно перемещенного. Сегодня у мирных жителей Газы нет безопасной зоны. Мы призываем израильские власти безотлагательно прекратить эту военную операцию и вернуться на путь переговоров, единственно возможный путь, ведущий к немедленному освобождению заложников и достижению прочного прекращения огня», – говорится в заявлении МИД Франции.

Франция также призвала Израиль немедленно открыть контрольно-пропускной пункт Рафах в направлении Египта, «который необходим как для доступа гуманитарной помощи к гражданскому населению, так и для того, чтобы позволить наиболее уязвимым людям покинуть сектор Газа».

«Франция еще раз призывает Израиль сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать доступ к гуманитарной помощи в соответствии с международным правом и запросами Международного Суда.

Франция решительно осуждает нападение израильских поселенцев на иорданский гуманитарный конвой 7 мая и призывает израильские власти положить конец насилию со стороны поселенцев. Франция также осуждает нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом», – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
В Ереване возобновились протесты, десятки человек задержаны (обновлено, видео)
Мир

В Ереване возобновились протесты, десятки человек задержаны (обновлено, видео)

2024/05/11, 12:53
Франция осуждает израильскую операцию в Рафахе
Мир

Франция осуждает израильскую операцию в Рафахе

2024/05/11, 11:33
В России задержали армянского экс-депутата
Мир

В России задержали армянского экс-депутата

2024/05/11, 11:25
В Армении призвали исключить дискриминацию нацменьшинств
Мир

В Армении призвали исключить дискриминацию нацменьшинств

2024/05/11, 11:18
Эмир Кувейта велел распустить парламент
Мир

Эмир Кувейта велел распустить парламент

2024/05/11, 09:12
ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе
Мир

ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе

2024/05/11, 00:59
Минобороны США назвали суммарный объем помощи Украине с 2022 года
Мир

Минобороны США назвали суммарный объем помощи Украине с 2022 года

2024/05/11, 00:44
Племянник Кадырова получил награду от Путина
Мир

Племянник Кадырова получил награду от Путина

2024/05/11, 00:19
МИД Турции призвал международное сообщество признать Палестину
Мир

МИД Турции призвал международное сообщество признать Палестину

2024/05/11, 00:03