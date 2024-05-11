В Ереване возобновились протесты, десятки человек задержаны (обновлено, видео)

12:53 Всего в Ереване и городе Эчмиадзин сегодня задержаны порядка 50 человек. Из них в ходе акций протеста в Ереване задержали 41 человека.
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11:50 «Красные береты» при задержании противников мирной повестки с Баку подмели дорогу армянским флагом.
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11:29 Сторонники движения «Тавуш во имя родины» начали акции неповиновения в Ереване, создавая заторы на городских дорожных узлах, сообщает «Спутник».
На данный момент перекрыты улица Хоренаци, проспекты Тиграна Меца и Азатутян. Также сообщается о намерении перекрыть проспект Гая и мост Победы.
С проспекта Азатутян полиция подвергла приводу участников акции.