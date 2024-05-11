В Армении призвали исключить дискриминацию нацменьшинств

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Любая дискриминация национальных меньшинств в Армении должна быть исключена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Защитника прав человека Армении.

«В последнее время большое распространение получили высказывания о ненависти по признаку этнической или национальной принадлежности. Более того, в ряде случаев как оскорбление используется конкретная этническая принадлежность или национальность.

Это недопустимо. Государство должно принять необходимые меры для исключения языка ненависти по этническому или национальному признаку. Общественные и политические деятели, в свою очередь, также должны исключить использование подобных высказываний, а средства массовой информации – избегать их распространения», – говорится в сообщении.