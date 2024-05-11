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В Ханкенди и Агдере обнаружено оружие (фото)

В Ханкенди и Агдере обнаружено оружие (фото)

После Отечественной войны и антитеррористических мероприятий, в целях ускорения процесса Великого возвращения и надежного обеспечения безопасности, сотрудники министерства внутренних дел Азербайджана профессионально выполняют поставленные задачи.

Согласно информации МВД Азербайджана, непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания оставшихся со времен войны источников опасности. Работа по очистке региона от боеприпасов, взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлекаемых на службу сотрудников органов внутренних дел.

В ходе проведенных мероприятий с 4 по 10 мая сотрудниками полиции только на территории города Ханкенди было обнаружено 38 автоматов, 8 пистолетов, 14 винтовок, один гранатомет, 23 гранаты, 23 зажигательных вещества, 136 обойм для патронов, 21 040 патронов различного калибра, 5 тротилов, 27 штык-ножей и другие боеприпасы.

На территории Агдеринского района были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 18 обойм для патронов и 290 патронов различного калибра.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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