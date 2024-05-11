В Русском доме прошел концерт памяти Гейдара Алиева (фото)

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В Русском доме в Баку состоялся концерт, посвященный дню рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Мероприятие было организовано Ассоциацией русской молодежи Азербайджана и Русским домом в Баку, соорганизатором выступил молодежный активист, член совета директоров молодежного правления партии Yeni Azərbaycan Нияз Алиев. Об этом сообщает «Азертадж».

В начале вечера слово было предоставлено руководителю Русского дома в Баку Иреку Зиннурову, временно исполняющей обязанности руководителя Ассоциации русской молодежи Азербайджана Шамире Даниловой, члену представления Центра социального партнерства молодежи и члену совета директоров молодежного правления партии Yeni Azərbaycan Ниязу Алиеву.

В мероприятии приняли участие: воспитанники Международной академии гимнастики, акробатики и танца SanSara, молодые поэты – Байрам Магерамов, Айтен Гасанзаде, Ольга Шалаева, Ляман Гасанова, Арзу Мурадова, Арзу Манафлы, Ренат Ильязов, Гюнатай Гусейнова, Тюркан Байрамзаде, музыканты – Адыль Мурадов, Таги Рза, Ляман Гуламова, Нихад Шихалиев, Али Магеррамзаде, Мурад Мурадов, выпускники Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли – Наргиз Мамедова, Аминат Ахмедова, лауреат международных конкурсов Офелия Дадашева и артист хоровой каппелы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов. Вечер сопровождался музыкальными номерами на фортепиано и таре.

Ведущими мероприятия выступили: руководитель поэтического проекта, член Союза писателей Азербайджана Лала Гасанова и Айшен Нагиева.

Во время вечера также был прочтен доклад о общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве.