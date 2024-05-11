Россия потеряла в Украине еще 1320 солдат и 55 единиц бронетехники

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Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1320 российских военнослужащих, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 481030 солдат.

Также воины ВСУ уничтожили 15 танков, 40 ББМ и 55 артсистем врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 481030 (+1320) человек ликвидировано;

танков – 7449 (+15) ед;

боевых бронированных машин – 14353 (+40) ед.;

артиллерийских систем – 12442 (+55) ед.;

РСЗО – 1064 (+2) ед.;

средства ПВО – 796 (+1) ед.;

самолетов – 349 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42) ед.;

крылатые ракеты – 2193 (+1) ед.;

корабли/катера – 26 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 16755 (+64) ед.;

специальная техника – 2040 (+9) ед.